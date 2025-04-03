«Обеды в микроволновке»: что Меган Маркл готовит своим детям

Меган Маркл часто готовит бургеры для своих детей Лилибет и Арчи

Фото: www.globallookpress.com/Ethan Cairns

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Герцогиня Сассекская призналась, что сама выросла на фастфуде.

Меган Маркл призналась в беседе с New York Times, что ее холодильник забит полуфабрикатами. Куриные наггетсы, картофельные чипсы и бургеры — любимая еда детей герцогов, а Меган не ограничивает их рацион.

Супруга принца Гарри наиболее часто готовит наследникам бургеры. К слову, пятилетний Арчи и трехлетняя Лилибет предпочитают вегетарианский вариант этого блюда.

Герцогиня рассказала, что в детстве часто оставалась одна, потому что ее родители посвящали почти все свое время работе. Для Меган никто не готовил, поэтому ей приходилось постоянно есть фастфуд.

«Я выросла на фастфуде и обедах из телемагазинов. Кажется, что это было в другой жизни, но это было так привычно — разогревать детские обеды в микроволновке. Я выросла, наблюдая за „Своей игрой“ и часто питаясь фастфудом», — вспомнила Маркл.

К слову, со своим отцом — Томасом Марклом — герцогиня сейчас не общается. Он был возмущен тем, как Меган описала свое детство. По словам мужчины, он каждый день лично забирал Меган из школы, хотя и был очень занят. В крайних случаях Томас высылал за дочерью машину, пишет Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что появилось подтверждение возможного разрыва принца Гарри и Меган Маркл.