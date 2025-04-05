До рекорда Гретцки одна шайба. Овечкин забил в матче с «Чикаго»

Фото: AP/ТАСС

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Впереди у «Вашингтона» еще шесть матчей «регулярки» НХЛ.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Капитан столичной команды сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до одной шайбы.

Овечкин забросил шайбу на 16-ой минуте матча. На игру, по данным AP, пришел сам Уэйн Гретцки. Теперь на счету российского нападающего 40 шайб в текущем сезоне, а также 27 результативных передач.

Для Овечкина это 14-й сезон в карьере, когда он забивает 40 и более голов. В последний раз он демонстрировал такую результативность в сезоне-2022/23.

В погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки Овечкин забросил 893-ю шайбу. Чтобы превзойти достижение канадца ему необходимо забить еще два гола.

Впереди у «Вашингтон Кэпиталз» еще шесть матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ. В следующем матче команда Александра Овечкина 6 апреля сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко с ждет возвращения Овечкина в московское «Динамо», воспитанником которого он является.