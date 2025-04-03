Ван Дамма могут арестовать по делу о сексуальной эксплуатации

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maurizio/face to face; 5-tv.ru

По данным следствия, он пользовался услугами организации, принуждавшей несовершеннолетних к интиму на частных мероприятиях.

Голливудская легенда Жан-Клод Ван Дамм в центре международного скандала. Румынские власти обвинили актера в использовании услуг преступной сети, которая эксплуатировала несовершеннолетних. По данным следствия, несколько девушек оказывали интимные услуги герою боевиков на закрытых мероприятиях в Каннах. Детали громкого дела изучил корреспондент «Известий» Александр Романов.

Жан-Клоду Ван Дамму скоро станет не до танцев. Имя звезды Голливуда фигурирует в скандальном расследовании полиции Румынии. Страны, которую актер любит посещать с завидной регулярностью. Управление по расследованию организованной преступности Румынии вышло на след банды, которая занималась торговлей людьми и склоняла к проституции несовершеннолетних.

Подбором девушек для состоятельных людей занимался румынский предприниматель, владелец модельного агентства Морель Боля. Сейчас он арестован, а его подопечные дают показания. Выясняется, что сексуальными услугами румынских моделей Ван Дамм пользуется давно.

«На фестиваль в Канны направили трех или четырех девушек вместе с помощниками Боля. Им говорили, что будет это крупное модельное мероприятие, а выяснилось, что их послали лично Ван Дамму. Им запретили выражать недовольство и велели обо всем молчать», — рассказала бывшая сотрудница агентства Мореля Боля Юлиана.

Ну а сейчас они коллективно хотят с Ван Даммом судиться.

«Жан-Клод Ван Дамм включен в эту жалобу, в это очень некрасивое дело о торговле несовершеннолетними и их сексуальной эксплуатации», — сказал адвокат Адриан Кукулис.

Румынская прокуратура изучает материалы дела, выясняя, есть ли у нее способ привлечь звезду к ответственности. Против Ван Дамма — его репутация. Эти кадры как раз сняты в Каннах. И широко известно, что актер довольно большой период своей жизни проводил в наркотическом угаре.

«Раньше я не мог говорить об этом, но теперь могу. Когда мы снимали „Уличного бойца“, Жан-Клод часто был под кайфом. Студия даже наняла менеджера, чтобы тот присматривал за ним. Все время приходилось переносить съемки», — поделился американский режиссер Стивен де Соуза.

По словам режиссера, в таком состоянии Ван Дамм снимался не только в фильме «Уличный боец». И вполне мог после работы закатить вечеринку с несовершеннолетними. Жаловались на него и когда он снялся в эпизоде американского ситкома «Друзья». Оказывается, Жан-Клод на четыре часа опоздал на съемку, а затем активно приставал сразу и к Дженнифер Эннистон, и к Кортни Кокс. Обе даже попросили коллег за них вступиться.

И словно этого было мало. С 2020 по 2022 его ежегодно обвиняли то в изнасилованиях, то в домогательствах. И каждый раз Ван Дамм заявлял, что его пытаются подставить. Разве только режиссеры начали чувствовать, что с этой конкретной звездой что-то не так: недаром последние годы ему доверяют играть только отрицательных персонажей.

Новый скандал его представители пока не комментируют. Вероятно, ждут формального вызова повесткой в суд и продумывают стратегию защиты. За связь с несовершеннолетней актеру в Румынии грозит от семи до двенадцати лет заключения. А если обвинение докажет, что Ван Дамм тесно связан с бандой, которая поставляла несовершеннолетних девушек богатым клиентам, то из тюрьмы он вряд ли выйдет, ему сейчас 64 года.