Руины вместо домов: сотни семей в Приморье стали жертвами строительной аферы

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Застройщики заманивали покупателей обещаниями о красивой загородной жизни, а затем исчезли.

Сотни семей Приморья оказались на грани краха: продали жилье, вложили миллионы в коттеджи, но вместо домов получили долги и руины. Местная компания-застройщик бросила недострои, а обманутые владельцы безуспешно ищут справедливости, обивая пороги различных ведомств. Как рассыпались мечты людей о собственном доме, рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Молодая семья должна была переехать в пригород Владивостока еще в прошлом году. Они продали все, что было, и вложились в этот дом в клубном поселке. Но восемь месяцев назад стройка встала. Больше 70 объектов брошены на разном этапе строительства.

«Вот уже больше года стройка здесь не идет, дома рассыпаются, некоторые вообще на уровне котлована. При том, что буквально через дорогу другой клубный поселок. Их начали строить примерно в одно и тоже время, только там уже живут люди», — сообщил корреспондент.

Пострадавших здесь сотни. Застройщик предлагал продать квартиру в городе, добавить льготную дальневосточную ипотеку и переехать в коттедж за 9-10 миллионов. Завлекали красивой рекламой о роскошной жизни, устраивали фантастические презентации, катали на лимузинах. Люди верили застройщикам, даже когда те трижды переносили сдачу.

«Будем брать кредит под очень большой процент и достраивать дом. Потому что еще одну зиму он не переживет», — заявила пострадавшая Кристина Мартыненко.

В это время руководители Теплоблока — Олег Третьяк и Димитрий Лукин отдыхают за границей, гуляют на вечеринках. Вот так выглядел день рождение супруги Лукина.

Прокуратура возбуждает дело о мошенничестве в особо крупном размере — у людей украли больше 60 млн рублей. Дважды обвинители ходатайствуют о том, чтобы предпринимателей отправили в изолятор. Дважды отказ. Застройщики на хорошем счету, даже грамоту от местных властей получали.

«Они поймали волну ндивидуального жилищного строительства, когда ипотеки раздавали направо-налево, когда аккредитации раздавали всем, кто умеет строить, и к ним пошел огромный поток финансовых средств», — сообщил пострадавший Валерий Маркуцев.

Пострадавшие считают, что их деньги предприниматели потратили на другие проекты. Это напоминает пирамиду. Организаторы собирают деньги у людей. Строят пару объектов, остальное забирают себе. Привлекают следующих клиентов и выполняют уже на их деньги свои обязательства перед предыдущими заказчиками. Так повторяется до тех пор, пока приходят все новые и новые заказчики. Все рухнуло, когда ипотека подорожала и клиентов стало меньше.

Нам удалось найти тех, о ком еще не знают правоохранительные органы. Это пострадавшие от Теплоблока жители Находки, Большого камня. Местные власти пока в решении проблемы обманутых семей не участвуют. В ответе на запрос «Известий» рекомендовали семьям обращаться в прокуратуру.

Гособвинители с третьей попытки добились того, что одного из предпринимателей отправили в СИЗО, другого — под домашний арест.

С 1 мая в России вступает в силу федеральный закон об эскроу счетах при индивидуальном жилищном строительстве. По аналогии с долевой стройкой подрядчик не получит деньги, пока не сдаст объект. Но обманутым приморским семьям он никак не поможет. Они остаются один на один с огромными долгами и без жилья.