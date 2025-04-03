Несколько видов рака: как пиво увеличивает риск онкологических заболеваний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Напиток становится опасным из-за этанола в составе.

Риск развития рака кишечника может увеличиться из-за употребления пива и других алкогольных напитков. Об этом рассказал врач Алексей Василевский в беседе с изданием Газета.ру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что систематическое употребление алкоголя способствует развитию нескольких видов рака, в числе которых — рак кишечника. Чем чаще и больше человек пьет, тем выше риски.

«Алкоголь, включая пиво, содержит этанол, который в организме может превращаться в ацетальдегид — вещество, способное повреждать ДНК и способствовать развитию рака. Кроме того, алкоголь может вызывать воспаление и нарушать всасывание питательных веществ, что также повышать риск онкологических заболеваний», — объяснил он.

Врач добавил, что бактерии кишечника содействуют метаболизму этанола и повышают содержание ацетальдегида в толстой кишке. Концентрация ацетальдегида увеличивается пропорционально количеству выпитого алкоголя. В конечном счете вещество становится опасным и приводит к мутагенным процессам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему подросткам и беременным нельзя пить «нулевое» пиво.