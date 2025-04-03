Россиянин Олег Пацуля был приговорен к шести годам тюрьмы в США

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Мужчина признал свою вину по двум статьям.

Россиянин Олег Пацуля был приговорен к 70 месяцам лишения свободы. Решение принял федеральный суд в американском штате Аризона, сообщает пресс-служба Минюста США.

«Олег Пацуля, гражданин России, был приговорен к 70 месяцам, или почти к шести годам, лишения свободы за его роль в сговоре с целью экспорта контролируемых авиационных технологий в Россию и отмывания денег в связи с незаконной схемой экспорта», — сказано в сообщении.

Из материалов дела следует, что Пацуля признал свою вину по двум статьям. Они касаются организации незаконного экспорта товаров из США без лицензии и отмывания денег в особо крупном размере. Освободившись, россиянин будет находиться под надзором еще 36 месяцев.

По делу Пацули в декабре 2024 года был арестован еще один гражданин России — Василий Беседин. Суд признал его соучастником преступления.

В 2023 году был произведен обыск в квартире, принадлежащей компании MIC-USA. Она связана с россиянами Олегом Пацулей и Агундой Макеевой. К слову, апартаменты находились в башне Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшего бизнес-партнера певца Кая Метова осудили на пять лет колонии.