Эффективные способы защиты: как взять под контроль аллергию на пыльцу

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Friedel

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Простые правила помогут облегчить состояние.

В период сезонной аллергии необходимо следить за концентрацией пыльцы в воздухе, убирать волосы в хвост, носить головные уборы и солнцезащитные очки, а также прекратить использование контактных линз. Такие рекомендации дала аллерголог-иммунолог Ирина Манина в беседе с Lenta.ru.

Аллергикам важно следить за своим рационом. Симптомы становятся сильнее, если употреблять в пищу яблоки, груши, орехи, сырую морковь, картофель, овес, квас, пиво и мед. Кроме того, не следует выходить на улицу без необходимости, если там высокий уровень концентрации пыльцы. Следить за показателями можно с помощью онлайн-сервисов.

Контакт с аллергенами должен быть минимальным. Обеспечить такой можно, если собирать волосы в хвост или носить головные уборы. Специалист объяснила, что так пыльца не будет оседать на волосах, и, как следствие — не будет попадать на слизистые. Важно также защищать глаза.

«Врачи рекомендуют людям с аллергией носить солнцезащитные очки и не использовать контактные линзы. Раздраженные слизистые становятся более чувствительными, и линзы могут только усугубить ситуацию», — рассказала Манина.

Один из самых простых и эффективных способов защиты — маска. Она является механическим барьером, который не позволяет пыльце попасть в носовые ходы. Каждые два-четыре часа ее необходимо менять.

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