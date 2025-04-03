Вышвыривают женщин и детей: боевики в камуфляже заняли храм в Черновицкой области

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenkoukrinform; 5-tv.ru

Священники говорят о подготовке раскольников к захвату еще нескольких церквей.

Продолжает воевать Киев и с собственными гражданами. Все минувшие сутки несколько священников и прихожане Успенского храма в небольшом селе Дубовцы Черновицкой области пытались отстоять свою церковь, которую пришли отбирать представители созданной властями ПЦУ и радикалы.

Террористический Правый сектор* до сих пор выполняет функции боевого крыла не только в идеологическом противостоянии, но и в борьбе с верой. Люди в камуфляжной форме решают вопросы единственным доступным им методом: просто вышвыривают на улицу женщин, стариков, детей и батюшек, которым приходится уже не в первый раз сталкиваться с таким обращением. Тему продолжил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Эксклюзивные кадры «Известий» из Киево-Печерской Лавры. Нам удалось зафиксировать, что происходит в обители прямо сейчас. На входе — полиция. Ближние и Дальние пещеры с мощами святых опечатаны. Замки — поменяли.

Верующие понимают, зачем на территорию лавры пришла комиссия по инвентаризации.

«Срезали замки, хотят монахов выгнать. Территорию захватить. Вот эти церкви действуют. Хотят, чтобы здесь была ПЦУ», — заявила одна из прихожан.

В Киево-Печерской лавре немного верующих. Все напуганы. Хотя сегодня важная служба — стояние Марии Египетской.

Для сравнения: вот, как выглядит служба, когда никто никого не преследует. Это кадры из Храма Христа Спасителя в Москве.

В это же время в Черкассах митрополит Феодосий предупреждает: рейдеры из раскольнической ПЦУ собираются захватить очередные православные храмы.

«У нас архиереи священники в СИЗО сидят. Митрополит Арсений. Мы не вши, мы не гниды, мы не люди третьего сорта, мы такие же граждане Украины. И то, что делается против нас, это геноцид по религиозному признаку полностью подпадает под конвенцию о геноциде ООН», — заявил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Что важно: митрополит Феодосий говорит на украинском языке. Не ввязывается в политику. При этом в октябре 2024-го рейдеры и бандеровцы его избили. При нападении на храм пострадали еще 12 человек.

Для украинских нацистов такое отношение к православию — традиция. Из рассекреченных документов известно: в годы Великой Отечественной бандеровцы устраняли священников, которые отказывались переходить в так называемую Автокефальную церковь, которую опекал Третий рейх.

«Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы».

Религиозная гражданская война на Украине — лишь продолжение старой нацистской традиции. Мощи святых в Киево-Печерской Лавре для бандеровцев — раздражитель.

«Объекты издевательства — это как бы сердцевина, это останки тех верующих людей, которые ассоциируются именно с русским православием. Мы с вами знаем, что в пещерах Киево-Печерской лавры почитают мощи преподобного Нестора летописца, преподобного Ильи Муромца, то есть тех святых, которые связаны с нашей общей русской историей. А именно память об этой русской истории, культуре и вере и пытается стереть из сознания украинцев украинская власть», — заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Неугодных убирают. Отец Геннадий Шкиль из Херсонской епархии знает, как это бывает. Он, не примкнувший к раскольникам, вынужден был уехать. Появилась информация: диверсионные группы ВСУ начали за ним охоту.

«Выполнялась вот тот завет Бжезинского, вот в Украине. Правда, мы не знаем, говорят, нигде письменного нет его заявление такого, да, но то, что это в его духе, он мог такое сказать, это вполне возможно, где-то в частной беседе, поэтому вот это слова и о том, что Советский Союз мы победили, но пока мы не победим Православную Церковь, мы не сможем управлять славянами», — заявил клирик храма Александра Невского Геннадий Шкиль.

Для украинцев открыли окно Овертона: сначала подкинули идею о религиозной независимости. Потом — подменили понятия: теперь раскольники — это официальная церковь. А каноническая — изгои.

Даже календарь поменяли. Теперь он совпадает с католическим и протестантским.

«Ни в этом мире, ни в будущем, в загробной жизни, ничего хорошего не ожидает. Конец их — это бесславная участь. Мука мучений и здесь, на земле, и в вечности», — заявил протоиерей Игорь Баранецкий.

История доказывает: осквернение святынь неизбежно ведет к чудовищным катаклизмам, трагедиям, войнам. И гибели государств, которые допустили святотатства.

* — экстремистская организация, запрещена в РФ