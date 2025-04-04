Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 апреля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 7 по 13 апреля 2025 года.

Позитивная энергия Солнца из огненной стихии Овна дополняет весеннее настроение. Желаемое легко получить, если проявить настойчивость и инициативу. Это тот случай, когда напряжение дает результат гораздо более значительный, чем ожидался. Сильная мотивация на карьеру, бизнес, активный образ жизни и саморазвитие.

Придет исцеление от душевных ран, комплексов и негативных установок. Лекарство — соединение Солнца, как «символа Духа», с Хироном — «раненым Целителем и Алхимиком». Важно следить за тем, что вы несете в этот мир, отслеживать, где сопротивляетесь творческим проявлениям. А чтобы исцеление гарантированно наступило, необходимо признать все свои части и позволить им выйти наружу.

Понедельник — день, когда иллюзии, преследующие нас, начинают разрушаться. Ретроград Меркурия подходит к концу, пора двигаться дальше, строить и реализовывать планы на поприще интеллектуальной деятельности, общаться, обучаться, совершать сделки коммерческого и торгового характера.

Растущая Луна поддержит нас во всех начинаниях. Наблюдается интерес к творчеству, самопознанию, благотворительности. А на коммуникации, передвижениях, встречах и переговорах благотворно отражается энергия Марса. Она также способствует конструктивному взаимодействию с ближайшим окружением, помогает проявить организаторские качества, вдохновить инициативой окружающих.

Хороший период, чтобы овладеть ораторским искусством, техникой продаж, освоить новые виды передвижения. Обязательные пункты — вера в позитив и настрой на успех. Влияние знака Рыб все еще сильно, так что следует быть осторожным и осмотрительным в финансовой и деловой сфере, не рубить с плеча, а заранее просчитывать шаги.

Сразу два примечательных события ожидаются 13 апреля. Полнолуние в знаке Весы располагает к партнерству, равновесию и гармонии. Все хотят справедливости, стремятс к компромиссу. Однако, напряжение от Марса проявляется в виде резкости и несговорчивости. Зачастую поступки совершаются под влиянием эмоций.

В этот период лучше стремиться к умиротворению. Сходить на выставку, в музей, на концерт, пройтись по красивой весенней улице и полюбоваться возрождающейся природой. Эти дни благоволят и для того, чтобы провести время с любимым человеком, выработать подходящую манеру поведения и способ общения с ним.

Для делового сотрудничества необходимо найти точки соприкосновения и интересов, основа которых — позиция «выиграл-выиграл». Еще одно важное событие — возвращение Венеры из ретроградной фазы. До воскресенья еще продолжается поиск идеальных отношений, которые вряд ли существуют в реальности.

Венера, пребывая в Рыбах, спокойная, мягкая и лиричная. Для нее любовь и красоты приобретает особое значение. Можно выражать чувства наилучшим образом, достичь высшей точки проявления сострадания и понимания мотивации других людей. Благоприятный период для проявления нежности и заботы и близких.

Может пробудиться искра гениальности, проявиться музыкальный или художественный талант. Уран подбадривает Венеру, склоняет привнести обновление и немного безрассудства в отношения, а также искренность и взаимоподдержку. Сатурн, напротив, является причиной холода к партнерам, а у некоторых усиливает чувство долга и способность взять на себя обязательства.

Появляется все больше шансов на укрепление союза и переход в официальный статус. Эффективны будут домашние дела, обеспечение безопасности жилья и территории, на которой вы проживаете, разрешение вопросов собственности и недвижимости. Если ощущается потребность в психологической помощи, то появится возможность найти специалиста, который поймет и определит проблему, поможет наладить семейные отношения или взаимопонимание с детьми.

Овен — гороскоп

Овнам не стоит выносить сор из избы. Пусть семейные и домашние дела останутся в тайне. В этот период вы склонны выполнять рутинную работу и даже доводить ее до конца, сохраняя энергию и силы.

Любовь к домашнему очагу и уважение к традициям позволяют испытать чувство собственной значимости в своем ближайшем окружении.

Интуитивное мироощущение помогает сделать верные шаги в сфере недвижимости. Многие отметят проявление сильных религиозных чувств.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы генерируют идеи, блещут чувством юмора, открыты и восприимчивы к предложениям по своей профессиональной области или коммерции. Вы умеете расположить к себе людей, проявляя дружелюбие и навыки заводить публичные контактыю

На этой волне легко находится общий язык с деловыми партнерами, соседями, преподавателями, родственниками. Интуиция и смекалка помогут применять интеллектуальный потенциал.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут использовать эти дни для установления или восстановления отношений со старшими родственниками, начальством, влиятельными лицами или официальными инстанциями. Успех может быть связан и с собственным делом, которое сулит хорошие финансовые перспективы.

Чтобы почувствовать себя полными сил и энергии, необходимо подключить оздоровительные процедуры, лечебное голодание, очищение, а также благоприятен уход за телом и косметические процедуры.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков шансы добиться успеха значительно увеличиваются. Инициативность и склонность к новым начинаниям побуждает вас принимать участие в занятиях, связанных с публичностью, наукой, преподавательской и издательской деятельностью.

Деловое и профессиональное честолюбие приносит удачу в корпоративном бизнесе, представлении интересов с иностранными и дальними партнерами.

Зрелый и серьезный подход к делу помогает благоприятно решать юридические и судебные вопросы.

Лев — гороскоп на неделю

Львам стоит опираться на интуицию. Внутреннее ощущение ситуации позволит легко разрешить проблемы совместных финансов, алиментов, наследства, налогов и пошлин.

Тех, кто готов примерить на себя роль бойца, звезды наделят огромной выносливостью и духовной силой. Вашему творческому потенциалу найдется применение в занятиях научной или оккультной практикой.

Наступает именно тот момент, когда вы сможете улучшить мир, причем не только для себя, но и для всех остальных.

Дева — гороскоп на неделю

Девы проявляют заинтересованность в культурной и общественной деятельности. Применение ваших сильных качеств и учет интересов других людей находят отклик во внешнем мире.

Можете рассчитывать на помощь друзей и совместно принять участие в светских мероприятиях. Неординарные события встряхнут личную жизнь. Некоторые дружеские отношения могут перейти в романтическое русло.

Благодаря новому увлечению появляется возможность познакомиться с важными людьми, готовыми стать покровителями, меценатами или спонсорами.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, образ делового человека отлично подойдет для того, чтобы занять высокий административный пост. Он также поможет достичь поставленной цели и успеха в профессиональной деятельности.

Для получения надежного результата требуется наличие плана и значительная концентрация внимания. Кроме того, это отличное время для физической нагрузки, начала нового проекта в карьере, строительства, основания собственной фирмы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, позвольте себе пошалить. Например, сыграть на бирже, посетить места, где можно хорошенько развлечься и отдохнуть. Встреча с миром прекрасного поспособствует творческому всплеску и вознаграждению эмоционального характера.

На более высоком плане это ощущается как личностная самореализация Вы почувствуете энтузиазм и мотивацию к дальним поездкам, участию в культурных и религиозныъ мероприятиях, научных конференциях.

Благоприятное время для романтического и духовного общения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы готовы проявить большое терпение к близким. Ваша выдержка поможет выйти победителем из любой ситуации, почувствовать связь и удовлетворение от отношений с родными.

Смелые решения и чутье в направлении выгодного инвестирования умножат ваши активы в недвижимости и других видах собственности.

Ремонт, затеянный сейчас, пройдет без лишних проволочек и трат. Хороший повод переоборудовать кухню, спальню или офис.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов интерес и любопытство вызывают темы сотрудничества, а также партнерские и личные отношения. Перспективы профессионального успеха могут быть усилены правильным выбором партнера, который восполнит ваши недостатки и усилит положительные качества.

Период подходит, чтобы оформлять и подписывать деловые и юридические документы, участвовать в переговорах, проходить собеседования.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев прекрасный период, чтобы освоить профессию, идеальную с точки зрения природных склонностей и способностей. Эти занятия обещают наибольшие шансы получения доходов.

Также можно преуспеть в качестве хорошо оплачиваемого служащего или обрести навыки в обращении с денежными средствами. Настает хороший момент для обследования организма, постановки диагноза и назначения лечения.

Пользу принесут рекомендации диетологов, невропатологов или целителей.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы уверены в себе и не готовы мириться с неудачей. . Хорошие манеры и достоинство вызывают к вам симпатию, где бы вы ни появились.

Тонкое артистическое и художественное чутье способствует продвижению творческого потенциала и успеху в публичных мероприятиях.

Возможны ситуации романтических знакомств, флирта, интересного общения с противоположным полом. Деловых людей авторитет и личная сила поддержит в биржевой и банковской отраслях.

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