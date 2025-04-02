«Золотой век» для США: Трамп сообщил о введении взаимных торговых пошлин для всех стран

Белый дом внедрит пошлин против ЕС и других стран

Фото: www.globallookpress.com/Ringo Chiu

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский лидер считает, что меру необходимо было внедрить намного раньше.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что начиная с завтрашнего дня государство введет «зеркальные» пошлины для многих стран.

«Прошло много времени с тех пор, как мы думали об этом. Мы много размышляли об этом», — пояснил Трамп принятое решение.

Он отметил, что в течение многих десятилетий Белый дом не предпринимал никаких действий по данному вопросу, что привело к текущему положению.

«Для стран, которые плохо с нами обращаются, мы рассчитаем совокупную ставку всех их тарифов, немонетарных ограничений и других форм обмана, потому что мы очень добры. Мы — добрые люди, очень добрые», — добавил глава США.

По словам Трампа, полученная прибыль будет направлена на погашение государственного долга для снижения налогов граждан.

«Это будет по-настоящему „золотой век“ для Америки. Он возвращается. Мы вернемся очень решительно», — сказал он.

К тому же с полуночи США внедрит денежные сборы на все автомобили иностранного производства. Их размер составит 25%.

США также введут пошлины в размере 20% на товары из Евросоюза, Китая — 34%, Вьетнама — 46%, Тайваня — 32%, Японии — 24%, Южной Кореи — 25%, Таиланда — 36%, Швейцарии — 31%, Индонезии — 32%, Малайзии — 24% и других стран. В отношении Украины пошлины составят 10%.

«Теперь мы собираемся взимать плату с Европейского Союза. <…> Они нас обдирают. Отвратительно. [Пошлина ЕС на товары США составляет] 39%. Мы собираемся взимать с них 20%, так что мы взимаем с них по сути половину», — сказал Трамп в Белом доме, трансляция опубликована на YouTube-канале CBS News.

Ранее 5-tv.ru писал, что Соединенные Штаты могут ввести пошлины против сотрудничающих с РФ стран.