«Акцентирует задачу по отказу»: Греция продолжает закупки российского газа

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

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Решение отказаться от сотрудничества может дорого обойтись стране.

Греция продолжает закупки российского топлива, будучи центром по приему альтернативного газа для Юго-Восточной Европы. В течение пяти месяцев греческие компании инвестировали 1,24 миллиарда кубометров, пишут EADaily.

С наступлением отопительного сезона российский газ стал для Греции основным. Другая причина роста импорта — сбой на платформе в Каспийском море. Из-за него поставки азербайджанского газа в Европу снижались на протяжении почти двух недель.

Текущая ситуация — очередной этап восстановления импорта российского газа в Грецию. В 2023 году он снизился до 3 миллиардов кубометров, включая сниженный природный газ (СПГ). Однако уже в 2024-ом вновь поднялся, причем до рекордного уровня. Трубопроводный экспорт составил 3,4 миллиарда кубометров, а СПГ — 0,27 миллиарда. Доля российского газа в Греции выросла до 55,6%.

Факторы, влияющие на осуществление поставок топлива из России — это долгосрочные контракты с «Газпромом» и цена газа. Посол РФ в Греции Андрей Маслов отметил, что решение отказаться от российского газа очень дорого обойдется Греции.

«Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо. Греческие граждане были вынуждены оплачивать непомерные счета за газ и электричество», — сказал он.

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