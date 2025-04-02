«Молюсь за него»: Айза раскрыла причину комы Паши Техника

Фото: Instagram*/techniquepashalive

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Многие блогеры не разделили позицию звезды.

Бывшая супруга рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) Айза-Лилуна Ай в соцсети объяснила, чем могла быть вызвана кома рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.). Блогер исходила из жизненного опыта, поскольку ее прошлый возлюбленный злоупотреблял запрещенными веществами, из-за чего не один раз находился в рехабе.

«Паша — классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Таиланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление. Дай Бог ему вылезти живым из этой ситуации и начать уже бороться со своей зависимостью», — высказалась Айза.

По ее словам, исполнителю следует сменить круг общения, в котором находятся пренебрегающие им люди - именно они и довели рэпера до такого состояния.

Среди инфлюэнсеров нашлись те, кто не поддержал высказывание Айзы.

«Да, окружение всегда виновато! Не он же сам выбрал с ними общаться»;

«Его же привязывают и насильно наркотики дают»;

«Он не собирается выздоравливать, мне его не жаль», — написали подписчики.

В своем Telegram-канале звезда дополнила мысли по поводу ситуации с музыкантом.

«Паше нужна длительная терапия. Ни месяц, ни два, а годы. Его не нужно таскать по съемкам и концертам через неделю-две «рехаба», — отметила Айза.

Однако знаменитость полагает, что такое стечение обстоятельств для Техника практически невозможно, поскольку он семейный человек.

«Но, к сожалению, это звучит дико, нереально. Жизнь важнее всего на свете, особенно, если у тебя есть ребенок. Ради детей мы все обязаны беречь себя и ценить жизнь», — добавила она.

На данный момент исполнителя перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации Таиланда. Причиной критического состояния рэпера врачи считают зависимость от запрещенных веществ. Менеджер и бывшая жена Паши Техника не подтвердили информацию о его уходе из жизни. Сообщалось, что легкие артиста поражены почти на 100%.

Ранее 5-tv.ru писал, какая болезнь могла сгубить Пашу Техника.

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