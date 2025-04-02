«Демонстрация власти»: политолог назвал кощунством закрытие пещер Киево-Печерской лавры
Политолог Безпалько: запрет доступа к пещерам Киево-Печерской лавры — кощунство
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер/Алексей Никольский; 5-tv.ru
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За подобными действиями киевских властей скрывается материальная мотивация.
Закрытие доступа к пещерам Киево-Печерской лавры — проявление демонстративного кощунства и антиправославной политики. Об этом 5-tv.ru заявил политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Он отметил, что за закрытием пещер скрывается не только политическая, но и материальная мотивация, поскольку Киево-Печерская лавра — это не только духовный центр, но и важный туристический объект, который приносит значительные финансовые поступления.
«Но в остальном это все-таки свидетельство превосходства, свидетельство демонстрации своей власти. Вот этот духовный центр теперь подчиняется (президенту Украины Владимиру. — Прим.ред) Зеленскому, теперь подчиняется новым украинским властям. Именно они теперь определяют и доступ, и статус этих пещер, этой святыни православного мира», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что таким образом украинское руководство формирует новое отношение к православным святыням и их ценности, что является очевидным актом антиправославной направленности.
Союз православных журналистов сообщил, что захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры начался еще 28 марта. В тот день в закрытую часть монастыря вошли сотрудники полиции, а один из работников лавры был замечен с пилой-«болгаркой». В ответ на события Министерство культуры Украины заявило, что будет проводиться специальная комиссия для оценки состояния мощей святых в пещерах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что монахам Киево-Печерской лавры заблокировали доступ к пещерам с мощами.