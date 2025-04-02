Болезнь многоэтажек: в Госдуме обсудили программу по замене лифтов в домах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители многоэтажек по всей стране массово жалуются на работу подъемников, а управляющие компании тратить на это деньги не хотят

В Госдуме сегодня обсуждают как в России решить вопрос замены отслуживших лифтов и сделать процесс более быстрым и эффективным. Проблема стоит остро не только в старых домах, но и новостройках. Жители многоэтажек по всей стране массово жалуются на работу подъемников, а управляющие компании тратить на это деньги не хотят. Корреспондент «Известий» Елена Хмура изучила болезненный вопрос.

Целую неделю жители этой девятиэтажки в Краснокаменске поднимались на верхние этажи пешком. Управляющая компания заявила — старый лифт в одном из подъездов опасен. А отремонтировать его можно только за счет средств, собранных на капитальный ремонт дома.

«Лифту действительно 39 лет. То есть он свое выработал. Не понятно, почему вопрос о замене не стоял в 2021-м году, когда должны были заменить лифты в первом и во втором подъездах», —рассказал член инициативной группы Константин Чекаренко.

В итоге жильцы, не выдержав, согласились на требование УК. И лифт им тут же включили.

Похожая ситуация в Сургуте.

«Моя мама, которой 84 года тоже пешком ходила. Моя сестра, которой тоже под 80 лет, тоже пешком ходила. В конечном итоге, у одной инфаркт, у моей мамы ноги отказали», — рассказал Александр Галичанин из Сургута.

Здесь управляющая компания, которой жители и так платят каждый месяц за ремонт и содержание дома, потребовала собрать на замену лифтов дополнительно еще несколько миллионов рублей. Люди обратились в прокуратуру и тут выяснилось: отключенные подъемники еще вполне работоспособны.

«Проведена оценка технического состояния лифтового оборудования в многоквартирном доме. Согласно заключениям, срок использования лифтового оборудования продлен до 31.03.2027 года», - резюмировали в прокуратуре Сургута.

Вопрос жителей к управляющим компаниям — почему лифты не ремонтируются вовремя и куда уходят деньги, обычно остается без ответа. А все потому, что нет четких нормативов — как должны распределяться средства на текущий ремонт и содержание многоквартирных домов.

«Жители говорят, вот мы платим, предположим, 30 рублей с квадратного метра, и 15 должно идти на содержание, 15 должно идти на ремонт. А управляющая компания им говорит — нет, вот все тридцать на 30, а если вы хотите еще что-нибудь дополнительно отремонтировать, давайте собираться и платить еще дополнительно», —отметила депутат Госдумы РФ Светлана Разворотнева.

В подъездах этого дома в Красногорске неспроста по три лифтовых кабины. Две пассажирских и грузовая. Двадцать пять этажей, по десять квартир на каждом. Проектировщики рассчитали, что меньше лифтов на такое количество жильцов будет недостаточно.

То есть вычитая первый и второй этажи — жильцы 230 квартир пользуются лифтами. Это примерно 500 человек. Значит, три лифта за сутки должны совершить как минимум 1000 поездок. Получается 330 рейсов в сутки на один подъемник. И если хотя бы один ломается, то нагрузка на оставшиеся два значительно возрастает. В УК это прекрасно понимают, и чтобы сохранить оборудование, им легче просто отключить лифт.

Домовой чат пестрит жалобами — подъемники не просто часто ломаются, но даже падают.

«В двадцатом лифты падали, судя по чату раз в два-три месяца. Я сама один раз упала в лифте. Пролетела несколько этажей», - вспоминает жительница ЖК "Молодежный" Елена Дремина.

Сейчас два лифта снова не работают. Нужно менять лебедки и ремни. Но договориться, за счет каких средств это делать, жители и управляющая компания не могут. Потому что по техническим регламентам замена одних деталей в лифте считается текущим ремонтом, других — капитальным. И управляющие компании пытаются этим манипулировать, хотя…

«Деньги капремонта могут тратится только на замену лифта. А вот у нас еще есть статья на обслуживание лифта. Вот там деньги тратятся на техническое его обслуживание. Управляющая компания нанимает обслуживающую компанию, которая несет ответственность за лифт. И получая деньги на обслуживание, эти деньги и тратит на то, чтобы содержать лифт», - рассказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.

Поэтому, чтобы навести порядок, в Госдуме разрабатывают соответствующий законопроект. Среди предложений — ввести реестр обслуживающих компаний, общие для всех нормативы ремонта и единую диспетчерскую службу. А также жесткий контроль — со стороны государственных органов надзора.