Прохор Шаляпин дал совет: «Лучше дружить с психиатром, чем с наркологом»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ//Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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По мнению певца, эта профессия должна делать людей знаменитыми.

Певец Прохор Шаляпин советует всем подружиться с психиатром. Об этом артист эсклюзивно 5-tv.ru сообщил на дне рождении и годовщине свадьбы певицы Милены Дейнеги.

«Такие нынче времена, что лучше дружить с психиатром, чем с наркологом», — подчеркнул Шаляпин.

Шаляпин также отметил, что если психиатр обладает талантом и экстраординарной личностью, он должен стремиться к публичности. По его словам, настоящий профессионал должен работать с людьми, делиться с ними хорошим настроением и помогать справиться с депрессией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Прохор Шаляпин стал настоящим «мемом». Такое мнение певица Ирина Дубцова выразила после того, как Шаляпин назвал ее «сбитым летчиком» и заявил, что он гораздо более известный и востребованный артист.

По его словам, хотя Дубцова и продолжает петь, ее музыка уже устарела, а песни теряют актуальность слишком быстро. Шаляпин также напомнил, что когда-то их связывала дружба, и они вместе учились в музыкальной школе в Волгограде. Однако, как отметил шоумен, со временем их отношения изменились. Он указал, что Дубцова стала вести себя высокомерно и часто высказываться о нем негативно.