Глава РФПИ Дмитриев встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом в США
Фото: © РИА Новости/Михаил Тургиев
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Это будет первой поездкой российского делегата в США после начала спецоперации на Украине.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне 2 апреля. Об этом сообщает журналист CBS Сара Кук.
По словам журналиста, чтобы Дмитриев смог получить визу для въезда в страну, американский Минфин временно снял с него санкции.
Известно, что темой переговоров станет «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне».
Визит Дмитриева станет первой поездкой высокопоставленного российского делегата в США после начала спецоперации на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут ввести пошлины против сотрудничающих с РФ стран. Идею поддержали как сенаторы-демократы, так и республиканцы. По словам представителей власти США, по законодательству будет установлено 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, а также газ, уран и другие приоритетные продукты.
Среди поддержавших данную идею оказались как сенаторы-демократы, так и республиканцы.