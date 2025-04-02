Дешевле, если покупать в Китае: Changan Eado Plus на МКП обойдется в 855 000 рублей

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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У автомобиля весьма впечатляющие характеристики.

Китайский седан марки Changan внезапно стал продаваться всего за 855 тысяч рублей. Причиной тому стал выход модификации популярной модели Eado Plus с механической коробкой переключения передач. Но есть нюанс — такая цена получается в перерасчете на рубли с юаней, если машину приобретать непосредственно в Поднебесной.

Внешнее и внутренние убранство автомобиля не подверглось изменениям, однако при этом, «прокачались» технические характеристики транспортного средства. За силовой агрегат седана теперь отвечает турбомотор объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил — крутящий момент двигателя равен 152 ньютонов на метр. Коробка передач в новой версии Changan будет пятиступенчатой. Согласно паспорту транспортного средства, расход топлива будет в среднем составлять шесть с половиной литров на 100 километров.

Ранее подобная комплектация модели уже была представлена на рынке, однако по неизвестным причинам ее сняли с продажи. Сегодня обновленную версию автомобиля отдают всего за 72 900 юаней, что в пересчете на рубли составляет 855 тысяч, а это, между прочим, на 21 тысячу юаней дешевле базовой комплектации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американская компания Tesla тестирует автомобиль Model 3.