Путин обсудил с главой Бурятии развитие региона и поддержку военнослужащих

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Алексей Цыденов рассказал о достижениях республики.

О социально-экономическом развитии Бурятии сегодня говорили в Кремле. Президент России Владимир Путин встретился с главой республики. Алексей Цыденов рассказал о росте промышленного производства, а еще масштабных проектах, например, модернизации Восточного полигона.

В рамках федеральных программ в регионе строятся новые детские сады и школы, ремонтируются дороги. Заработал крупный завод, который имеет большое значение для всей страны.

«Запустили с Вашим участием знаковое предприятие — крупнейший в России горно-обогатительный комбинат по цинку. Сегодня еще и крупнейшее в России бериллиевое месторождение у нас разрабатывается, в этом году тоже запускается», — отчитался глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Алексей Самбуевич, чего не удалось сделать?» — уточнил Владимир Путин.

«Пока у нас нерешенные вопросы, больше с экологией, обращением с отходами. Но мы будем работать. Строительство очистных — да, есть у нас там проблемные вопросы. И строительство полигонов. Сейчас национальные проекты приняты, будем в их рамках работать. Мы понимаем для себя: это сегодня важная задача», — ответил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии доложил президенту о помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В республике действуют 48 мер поддержки. Например, дети бойцов получают бесплатное питание в школах. Оказывается необходимая помощь родителям военных. Также регион направляет в зону спецоперации различное оборудование.