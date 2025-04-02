Рюмин и Меликов обсудили энергоснабжение Дагестана

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Социально-экономический рост требует разработки комплексной программы развития электросетей.

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с генеральным директором ПАО «Россети» Андреем Рюминым, сообщили в пресс-службе компании. Стороны обсудили предварительные результаты отопительного сезона, реализацию программы повышения надежности электросетевого комплекса и выполнение поручений президента РФ в регионе.

Несмотря на сохраняющиеся проблемы в сфере энергоснабжения, в ходе отопительного сезона в республике отмечена положительная динамика: снизилось количество аварий и время устранения их последствий. Глава региона дал высокую оценку работе специалистов, подчеркнув эффективность действий энергетиков в сложных погодных условиях.

Сергей Меликов и Андрей Рюмин детально обсудили меры по дальнейшему повышению надежности энергоснабжения. Было отмечено, что в последние годы в Дагестане существенно вырос объем потребления электроэнергии на фоне значительного социально-экономического роста. В регионе активно развивается туризм, массово строятся рекреационные и развлекательные объекты. Однако эти процессы сопровождаются превышением допустимых нагрузок на электрические сети. Для устранения проблем требуется разработка комплексной программы развития сетей, предусматривающая кардинальную модернизацию энергосистемы. Соответствующие поручения федеральным органам власти дал президент Владимир Путин по итогам встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

В настоящее время в Дагестане продолжается реализация специальных программ. В рамках мероприятий по повышению надежности увеличена доля нового оборудования в распределительных сетях, улучшены показатели времени восстановления энергоснабжения при авариях.

Сергей Меликов отметил важность совместной работы с группой «Россети» для обеспечения устойчивого энергоснабжения региона и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.