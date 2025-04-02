«Не каждый день такое происходит»: Хоркина о роли Овечкина в мировом хоккее

Фото, видео: Reuters/Matt Krohn; 5-tv.ru

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По ее словам, на его плечах сегодня лежит колоссальная ответственность.

Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка всемирного первенства по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала Александра Овечкина большой ценностью не только для отечественного, но и для мирового хоккея.

«Я не судья и не жюри, чтобы оценивать. Мы все, конечно, знаем его достижения и его мастерство, его профессионализм, что очень важно. Поэтому здесь оценки я, конечно, давать точно не буду. Но то, что он ценный игрок, это понятно. И вы правы, что, конечно, его знает весь мир. Для меня даже весь мир меньше значит — для меня больше значит, что его знают очень хорошо в нашей стране», — пояснила спортсменка.

Светлана призналась, что даже представить себе не может, какую ответственность сейчас на себе несет Александр, ведь от нового мирового рекорда его отделяет всего полшага.

«Внутри у него борьба и необыкновенное чувство такой чрезвычайной ответственности. Потому что, конечно, если весь мир ждет, а рекорд исторический, мировой, будем говорить, это не каждый день такие случаи происходят. Хочется, чтобы быстрее этот момент наступил», — рассказывает чемпионка.

В заключении Хоркина пожелала Овечкину совладать со всем, что происходит у него внутри, а также отметила, что его команда попадет в историю вместе с ним.

«Потому что без команды хоккей невозможно представить — все-таки свита делает короля. Поэтому я очень хочу, чтобы они там все вместе сделали вот такой исторический рывок», — пожелала гимнастка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овечкин забил «Бостону» и сократил отставание от Гретцки до трех голов.