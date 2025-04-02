«Готов упорно работать»: Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Блогера раскаялся и попросил прощения у покупателей его курсов, чьи ожидания он не оправдал.

Блогер Аяз Шабутдинов полностью раскаялся в содеянном и попросил прощение у недовольных своим обучением. В своем личном блоге он опубликовал большое сообщение накануне судебного заседания.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — написал он.

Защита блогера также подтвердила, что тот свою вину признал, однако была отмечено, что существует множество доказательств невиновности Шабутдинова. Адвокат также добавил, что это решение было непростым, но смелым. Аяз не просто выразил сожаление о содеянном, но и обязался возместить ущерб.

«Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтёт его искреннее раскаяние и благородный поступок», — сообщил адвокат блогера Калой Ахильгов.

Шабутдинова был задержан 3 ноября 2023 года по делу о мошенничестве. По версии следствия, поклонники покупали у него образовательный курс, который стоил от 150 тысяч до 350 тысяч рублей. «Коуч» Шабутдинов обещал за эти деньги научить своих подопечных хорошо зарабатывать самостоятельно. Однако желаемых результатов они так и не достигли.