Рейдеры из ПЦУ собираются захватить еще два принадлежащих УПЦ храма в Черкассах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Архиерей Украинской православной церкви призвал верующих молиться, чтобы злоумышленники оставили святыни в покое.

Митрополит Феодосий — архиерей Украинской православной церкви (УПЦ) выступил с обращением, в котором предупредил, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) готовит захват еще двух храмов в Черкассах.

«Дорогие братья и сестры, черкасщане, верующие люди. Из разных источников поступает информация, что рейдеры из ПЦУ при поддержке силовых структур планируют очередной захват православных храмов в Черкассах. Недостаточно им соборов, которые стоят пустыми, недостаточно того, что несколько тысяч верующих людей они выгнали под открытое небо и мы вынуждены скитаться по разным храмам, по подвалам. Они хотят захватить еще два храма –апостола Андрея Первозванного в Бинтице и Рождества Христова на Юго-Западном микрорайоне», — заявил священнослужитель.

По словам митрополита, если прихожане УПЦ станут посещать захваченные ПЦУ храмы — их ждет «ответ перед Богом». По этой причине он призвал всех верующих черкасщан прийти к храмам и выступить в защиту родной веры, даже несмотря на то, что силы двух сторон неравны.

«Рейдеры начинают в группах своих в мессенджерах писать, что, возможно, они соберутся завтра в 11 часов, причем в обоих храмах одновременно, чтобы рассеять нас — верующих людей. Я понимаю, что нас гораздо меньше, чем бандитов. Я понимаю, что все помнят и не зажили еще раны после кровавого террористического штурма кафедрального собора в Черкассах, который также, как и эти два храма, и до сегодняшнего дня де-юре принадлежит Черкасской ипархии Украинской православной церкви, а не тем бандитам, которые его захватили, и не тем людям, которые сейчас там находятся и пользуются им. Я понимаю, что раны еще не зажили — ни физические, ни душевные, но для того, чтобы перед Богом предстать с чистой совестью, мы должны сделать от себя, что возможно. По крайней мере прийти, помолиться и сделать все, чтобы нашу святыню не захватили», — обратился к прихожанам священник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики захватили храм в Черновицкой области.