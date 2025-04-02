ЕСПЧ требует у Финляндии объяснений по поводу закрытых границ с Россией
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Winfried Rothermel; 5-tv.ru
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Жители страны жалуются, что это разрушило их личные и профессиональные связи, но власти пока не спешат менять ситуацию.
Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии объяснить закрытие границы с Россией. Жалобу направили девять человек.
Они заявили, что поездки между странами были важной частью их жизни. У некоторых в России остались родные, с которыми теперь нельзя встретиться. Кроме того, возникли проблемы с получением пенсии, а кому-то пришлось даже оставить работу. Пункты закрыты уже полтора года.
Между тем накануне финский президент призвал морально готовиться к диалогу с Москвой. Но вот вопрос об открытии границ пока не поднимался.