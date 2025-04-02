Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Церемония прошла в Сухуме в актовом зале правительства.

Бадра Гунба вступил в должность президента Абхазии после победы на выборах 2 марта. Церемония прошла в Сухуме в актовом зале правительства.

Во время инаугурации спикер парламента Лаша Ашуба вручил президентц официальные символы власти: печать с гербом республики, штандарт, шашку — как символ главнокомандующего — и национальный посох алабаща.

Для участия в торжествах в Абхазию приехали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 1 марта. Кандидатов было двое — Гунба и Адгур Ардзинба.

Гунба долгое время работал в руководстве Абхазии, в том числе занимал должность вице-президента. Во время предвыборной кампании анонсировал несколько программ развития в республике, в том числе с привлечением российских инвестиций.