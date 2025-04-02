Мощный мотор и система ИИ: Geely анонсировала рестайлинг Atlas

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Полные технические характеристики китайской новинки пока не озвучены, однако некоторые улучшения уже вызывают интерес.

Китайский концерн Geely представил модель Geely Atlas 2025 с новым дизайном и увеличенными габаритами. Эта версия станет новым поколением кроссовера, известного на родине как Boyue L.

Габариты новинки — 4730 × 1910 × 1710 миллиметров, колесная база достигает 278,5 сантиметров — салон стал более просторным.

У модели также переработана передняя часть: необычная решетка радиатора, более узкие фары, воздухозаборники с Т-образными вставками. Сзади — другая графика фонарей и форма бампера.

В обновленной модели появится полнофункциональная система искусственного интеллекта (ИИ) для управления кроссовером — в том числе с помощью автопилота.

Полные технические характеристики новинки пока не озвучены — заявлены только турбомотор объемом в два литра мощностью 218 лошадиных сил и роботизированная коробка передач на семь ступеней.

С момента старта Geely Atlas прошло девять лет. Однако в России кроссовер второго поколения официально поступил в продажу лишь в начале прошлого года.

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