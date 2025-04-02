Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также необходимо нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших.

Необходимо ввести лимиты на выпуск банковских карт на законодательном уровне. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

«Считаю необходимым ввести на законодательном уровне лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — говорит генпрокурор.

Краснов также завил об ограничении доступа к более 44 тысячам сайтов — по требованию прокуратуры. Ресурсы распространяли недостоверную информацию о предоставлении финансовых услуг и банковских продуктов.

К так называемым дропперам были предъявлены более девяти с половиной тысяч исков на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Также генеральный прокурор в ходе выступления рассказал, что за 2024 год у чиновников удалось изъять коррупционное имущество общей суммой в 500 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура провела большую работу по борьбе с произволом некоторых представителей власти. Ведомство выявило случаи расхождения в цифрах между официальными доходами чиновников и их расходами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов.