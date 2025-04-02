Нападки на УПЦ: украинские боевики захватили храм в Черновицкой области

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Прихожане пытались защитить храм, устроив молебен под проливным дождем.

Киевский режим совершил новое нападение на православных верующих.

Рейдеры решили захватить Успенскую церковь канонической Украинской православной церкви в селе Дубовцы Черновицкой области. На территорию храма ворвались раскольники вместе с боевиками украинской нацистской организации «Тризуб Бандеры*». Они заблокировали и оцепили обитель. Прихожане пытались защитить храм от захватчиков — устроили молебен прямо у дверей храма на улице во время дождя.

И это не единственная атака на православную церковь за последнее время. Ранее украинские силовики оцепили Киево-Печерскую лавру и перекрыли вход в пещеры с мощами святых. Полиция не впускает ни прихожан, ни даже монахов. Поводом стала якобы инвентаризация святынь, которую проводит Минкультуры Украины. Однако представители канонической церкви опасаются, что это лишь прикрытие для продажи мощей за границу. С особым цинизмом Киев совершает гонения на верующих в важнейшие для них дни Великого поста.

* — признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.