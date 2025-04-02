Российские военные осваивают новые методы борьбы с FPV-дронами

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Бойцы учатся стрелять из дробовиков, поражать цели на ходу и мгновенно переключаться между разными видами оружия.

Мишенью для российских бойцов становятся не только операторы беспилотных летательных аппаратов, но и сами дроны. Осваивать навыки борьбы с беспилотниками противника приходится в полевых условиях. А помогают в этом нашим военным чемпионы по стрельбе и ветераны-инструкторы, которые устраивают по-настоящему жесткие тренировки. О том, как спортивные навыки становятся боевыми, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Подготовка наших бойцов выходит на новый уровень. Теперь не дроны охотятся на них, а они на дроны. Вот бойцы сбивают FPV-дрон сразу из двух дробовиков, а вот на этих кадрах видно, как стрелять приходится прямо из пикапа на ходу.

Различные модели ружей поступают в армию и штатно, и от волонтеров. Но не хватает опытных инструкторов, и пока не выработана единая система подготовки. Чемпионка России по практической стрельбе Анна Тарасова тренировку начинает с элементарного — занять правильную стойку. Без этого нет нужной жесткости при работе с дробовиком. А отдаче у него куда сильнее, чем от автомата.

«Это очень реалистичное обучение, потому что бойцы понимают механику, как вести огонь. Вся эта история прекрасно переносится на боевые действия. Мы объясняем, с какими патронами им надо работать. И после они уже прекрасно ориентируются», — рассказала Анна Тараносова.

То же самое, но уже «по-военному» объясняют ветераны боевых действий.

«Это правильно и важно, что спортсмены учат военных. Они не пришли в стрельбу просто так — бах — и все умеешь! Нет, они постепенно набрались опыта, их тоже учили. И они сами, уже опираясь на свой опыт, учат, как правильно вложиться, как правильно встать и целиться по движущейся мишени», — рассказал один из бойцов с позывным «Дед».

Для упражнения используются тарелки-мишени для стендовой стрельбы. К примеру, на этом рубеже они имитируют атаку дрона-камикадзе. С каждым следующим этапом сложность упражнения увеличивается. Они становятся более приближены к боевым. Пара часов усиленной подготовки и результат на лицо. Бойцы сбивают две тарелки из двух.

И все же в реальном бою время идет на секунды, требуется не просто молниеносная реакция, но быстрая смена оружия. Боец делает 30 выстрелов из автомата Калашникова, и после этого по команде «воздух» он меняет автомат на ружье и открывает огонь по FPV-дрону.

«Мы будем продолжать обучение 87-го полка, это подразделение закрепления, и им очень важна борьба с дронами. Мы привезли сюда больше десяти тысяч патронов, тарелок и профессионального оборудования. Самое главное, что приехали инструкторы из Санкт-Петербурга, Томска, Москвы. Все бросили работу и помогли пацанам», — поделился один из организаторов учебной площадки.

Такая экспресс-подготовка набирает стихийное явление. Это уже одиннадцатые тренировочные курсы, которые проходят в различных подразделениях на всех участках фронта.