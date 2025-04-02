В Иркутске задержали женщин, обеспечивших незаконное пребывание 230 мигрантам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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По версии следствия, предпринимательница вместе со знакомой заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры.

В Иркутске задержаны подозреваемые в организации пребывания нелегальных мигрантов в регионе. Об этом сообщило МВД России по Иркутской области.

В Иркутске были задержаны две женщины, которых подозревают в организации пребывания незаконных мигрантов.

По информации ведомства, одна из них занимается предпринимательской деятельностью. Она при помощи знакомой брала деньги у иностранных граждан за фиктивные трудовые договора. Далее документы передавались в подразделения, занимающиеся вопросами миграции. Оформлялись граждане других стран.

«Таким образом было обеспечено незаконное пребывание более 230 мигрантов в городе Иркутске», — информирует МВД.

На местах проживания подозреваемых были проведены обыски и изъяты документальные доказательства преступления.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Наказание за данное преступление может достигать десяти лет лишения свободы.

Сейчас одна из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а вторая обязана явиться по вызову правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции в Мариуполе.