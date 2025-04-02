«В каждом из нас два человека»: умер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/H.F.P.A./THA

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Причиной стала пневмония, рассказала его дочь Мерседес.

Американский актер Вэл Килмер скончался 1 апреля в Лос-Анджелесе. Его дочь Мерседес рассказала The New York Times, что причиной стала пневмония.

Килмеру было 65 лет. Известно, что он боролся с раком горла в течение нескольких лет — болезнь диагностировали в 2014 году.

Килмер дебютировал на Бродвее в 1983 году в драме Джона Бирна «The Slab Boys» о молодых рабочих шотландской ковровой фабрики, в которой также снялись Шон Пенн и Кевин Бейкон. Позже он сыграл Гамлета на Шекспировском фестивале в Колорадо в Боулдере в 1988 году и главную мужскую роль в постановке «Как жаль, что она шлюха» в 1992 году.

Килмер сыграл во множестве фильмов и запомнился как яркий актер с изменчивой репутацией. Впервые он появился на экранах в 1984 году в комедии-пародии «Совершенно секретно!» — играл рок-звезду и пел свои собственные песни. В 1986 году он сыграл одаренного студента в научно-фантастической комедии «Настоящий гений», но стал звездой, появившись вместе с Томом Крузом во всемирно известном фильме «Лучший стрелок».

Со своей будущей женой, актрисой Джоан Уолли, Килмер познакомился на съемках фантастического фильма Рона Ховарда «Уиллоу», а затем появился с ней в фильме «Убей меня снова» в 1989 году. Килмер развелся с Уолли в 1996 году, в этом браке родились дочь Мерседес и сын Джек.

Одной из его самых запоминающихся ролей стала роль харизматичного и обреченного музыканта Джима Моррисона в фильме «Дорз» Оливера Стоуна. Килмер однажды признался, что выучил тексты песен Моррисона перед прослушиванием, а перед съемками носил одежду как у его героя — почти год.

В 1990-х годах Килмер снялся в вестернах Майкла Эптеда «Громовое сердце» и «Настоящая Маккой», а также сыграл небольшую, но запоминающуюся роль Наставника, похожего на Элвиса, в фильме Тони Скотта «Настоящая любовь».

Его роль Дока Холлидея в фильме «Тумстоун: Легенда Дикого Запада» 1993 года была одной из его самых любимых, а в 1995 году он появился в фильме «Схватка» вместе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Также в 1995 году Килмер сыграл Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», получив первый крупный гонорар — около семи миллионов долларов. В этом проекте его партерами по площадке были Джим Керри и Николь Кидман.

Во второй половине 1990-х годов количество студийных ролей сократилось из-за репутации Килмера как «тяжелого человека» — с тех пор он появлялся в основном в независимых фильмах и/или второстепенных ролях. В 1996 году в журнале Entertainment Weekly вышел материал о нем с заголовокм «Человек, которого Голливуд любит ненавидеть».

«Он оскорблял людей тем, что его было трудно понять», — рассказывал Оливер Стоун.

В 2021 году на экраны вышел документальный фильм о его жизни «Вэл» — были использованы сотни часов видео, которые он записал за эти годы.

Последнем проектом актера стал фильм 2022 года «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.