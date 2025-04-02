«Оплакать и погоревать»: Ольга Орлова рассказала о разводе

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Нынешний муж исполнительницы — бизнесмен Валерий Маслов.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова прокомментировала запрос подписчиц, желающих узнать ее мнение о том, как действовать при разводе. Поклонницы исполнительницы часто задавались вопросом, как пережить травмирующее событие, и звезда ответила в соцсети.

«Я не знаю, какой вы ждете от меня ответ. Возможно, как пережить развод без боли и горечи, но у меня этого рецепта нет. Я считаю, что это невозможно», — пояснила артистка.

Однако одну рекомендацию женщинам, оказавшимся в затруднительном положении, она все же дала. Ольга посоветовала справляться со стрессом через проявление эмоций.

«У всех индивидуальные переживания, но самое важное — уметь эту ситуацию оплакать, погоревать столько, сколько вам нужно», — добавила она.

Исполнительница полагает, что такой непростой шаг, как разрыв отношений, может послужить «зоной роста» и стимулом для «работы над ошибками», чтобы в будущем выстраивать гармоничную связь с новым избранником.

В настоящее время звезда замужем за бизнесменом Валерием Масловым. Официальный брак пара заключила в 2021 году. В 2023 году у возлюбленных родилась дочь Анна.

Пользователи сети недавно упрекали Ольгу в том, что она увела бывшего мужа предпринимателя Александра Карманова из семьи.

Однако сама Орлова категорично опровергла данные предположения. Карманов и Орлова были женаты с 2000-го по 2004 годы. У них есть общий сын Артем. Экс-супруги разошлись без скандалов и остались в нормальных отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилась Ольга Орлова после 45 лет.