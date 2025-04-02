Не опять, а снова: Регина Тодоренко проиграла иск о защите чести и репутации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Писательница Дарина Мишина обвинила звезду в своем «литературном рабстве» и отказе от оплаты услуг. И суд, видимо, на ее стороне.

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной и журналистам, освещавшим скандал. Что жалоба звезды «оставлена без удовлетворения», представителям РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Тодоренко обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной стало интервью Мишиной, в котором она обвиняла звезду в обмане. Писательница заявила, что якобы писала для Регины детскую книгу, но телеведущая отказалась оплатить работу. Финансовый спор двух дам также стал поводом для судебного разбирательства. Писательница заявила, что стала «литературным» рабом ведущей, что та приняла за оскорбление и назвала враньем. Тодоренко требовала не только признать высказывания Мишиной ложными, но и запретить их распространение в соцсетях.

Что примечательно, в суде представители писательницы не отрицали, что негативная информация о телеведущей появилась в соцсетях, но возражали против ее претензий. В Тверской суд Москвы также поступал иск от имени Мишиной о защите авторских прав. Согласно ему, Тодоренко заказала детскую книгу «Регина-путешественница. Приключения в Африке», выбрала жанр, дала задачу, приняла готовую первую главу, а потом отказалась от сотрудничества без объяснения причин. И оплаты труда тоже.

Мишина также утверждает, что заказчица уклонилась от подписания договора. При этом в течение двух лет она поддерживала рабочие отношения с писательницей и тому есть доказательства. От нее потребовали оплаты по договору авторского заказа, заключенного в устной форме 22 января 2020 года. По некоторым данным, речь идет о 800 тысячах рублей. Регина-путешественница подала ответный иск о признании договора незаключенным. Обе получили отказы.

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