Беспросветная грусть: названы основные последствия длительного стресса

Фото: 5-tv.ru

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Витамины способствуют улучшению психического состояния.

Прогрессирующий стресс вызывает риск развития деменции, чему сильнее подвержены пожилые люди. Также он может послужить причиной ишемической болезни сердца. Об этом «Известиям» рассказала врач-психиатр Мария Штань.

Эксперт отметила, что при тревоге задействуются симпатоадреналовая, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая и ренин-ангиотензин-альдостероновая системы, влияющие на учащение биения сердца, потливость, выработку кортизола, а также на контроль артериального давления и водно-солевого баланса.

При долгой активации данных систем сосуды мозга сужаются, наступает кислородное голодание нервных клеток, и их структура деформируется. С течением времени происходит дисфункция лобной коры, в функции которой входит планирование, эмоциональное реагирование и способность принимать решения. В таком состоянии риск артериальной гипертензии значительно возрастает.

Врач добавила, что тревога может обостряться от внешних условий. Например, длинный световой день весной часто ведет к нарушению биоритмов и провоцирует гормональные сбои, а в осенний период, напротив, может наступить дефицит солнечного света, который приводит к нехватке витамина D и серотонина — гормона радости и мотивации.

Однако, по словам психиатра, ситуативная тревога, к примеру, от публичного выступления или от экзамена, не несет значительных последствий, в том время как тревожное расстройство (ТР) серьезное сказывается на организме. В таком случае человек может на постоянной основе переживать о будущем, испытывать напряжения в мышцах — дрожь, головные боли, а также его будут мучить тахикардия и головокружение.

Главная причина ТР — длительный стресс, перегружающий нервную систему.

Снизить риски наступления недуга поможет гармоничный образ жизни. Врач напомнила, что недосып является катализатором многих болезней, поэтому здоровый сон взрослого человека должен составлять от семи до девяти часов в темном помещении.

«Полезно отказаться от кофе и никотина во второй половине дня, добавить вечерние ритуалы — медитацию или дыхательные упражнения. Они помогут успокоить нервную систему», — объяснила собеседница.

Питание тоже регулирует тревожность. Дефицит витамина D, магния и омега-3 вызывает беспокойство и ухудшает активность мозга, поэтому в рационе должны быть витамины группы B (B6, B12). При этом сахар, трансжиры и алкоголь повреждают нейроны, поэтому их лучше не употреблять.

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