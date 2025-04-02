Количество жертв землетрясения в Бангкоке увеличилось

В Бангкоке количество жертв землетрясения увеличилось до 22

Фото: EPA/ТАСС

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Еще 15 тел погибших извлечено из-под обломков зданий.

Количество жертв от землетрясения в Бангкоке, Таиланд, возросло до 22 человек. Уточняется, что пропавшими без вести по-прежнему считаются 72 гражданина. Об этом стало известно из сообщения телеканал Thai PBS.

По имеющимся данным, на севере азиатской столицы в районе Чатучак по месту обрушения 30-этажного здания Управления генерального аудитора все еще проходит поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС России также задействованы в ликвидации разрушительных последствий.

За минувшие четверо суток под обломками сооружения специалистами было обнаружено 15 тел строителей.

Стихийное бедствие произошло на территории Мьянмы 28 марта. Таиландский метеодепартамент отмечал, что магнитуда землетрясения достигла 8,2. По предварительной информации, жертвами стало более 2,7 тысяч человек, а число погибших превысило две тысячи.

Во вторник, 1 апреля, правительство Бангкока отменило режим чрезвычайной ситуации, так как обстановка в городе нормализовалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мьянма объявила недельный национальный траур по жертвам землетрясения. Флаг страны на время приспустят.