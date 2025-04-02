Грязные следы: Оливер Стоун призвал конгресс США возобновить расследование убийства Кеннеди

Фото, видео: Reuters/Nathan Howard; 5-tv.ru

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Режиссер снял фильм, в котором опубликовал некоторые документы.

Оливер Стоун призвал возобновить расследование убийства Кеннеди. Режиссер дал показания на слушаниях в конгрессе США. Там сейчас пытаются понять, кто же на самом деле выстрелил в 35-го президента США в свете последних рассекреченных ЦРУ документов. Поэтому на заседание пригласили и Стоуна — он снял фильм, где рассматривался возможный след американских спецслужб. А также позвали историков, которые давно изучают эту тему. И они сразу заявили — с самого начала было понятно, что официальная версия гибели Кеннеди, что его якобы в одиночку убил Ли Харви Освальд, не выдерживает критики.

«Как я и говорил, у нас нет ни винтовки, ни пуль. И проблема с пулями даже более смехотворная, как вы знаете, долгое время было много противоречий относительно одной конкретной пули, ее называют магической. Которая как-то осталась практически без повреждений, хотя и нанесла семь ранений. У нас нет доказательств, что такая пуля вообще была там использована при убийстве», — заявил режиссер Оливер Стоун.

«Согласно показаниям свидетелей, эту пулю передали в ФБР в 21:20 той ночью. Вот в чем проблема. Фрейзер, эксперт ФБР по баллистике, показал, что изучил эту пулю в 19:35. Ну как ты мог получить пулю, которую тебе еще не передали?» — поинтересовался писатель Джеймс Диэухенио.

А такое может быть только в одном случае: если эксперту по баллистике кто-то заранее сказал, что он должен написать в своем отчете.

Эксперты обратили внимание конгресса на еще один подозрительный факт. Джон Кеннеди сидел спиной к зданию, где прятался Освальд, однако выстрел сильнее повредил именно затылок президента, а не лоб. А так бывает, когда в голову стреляют спереди. Это отразили и отчеты техасской клиники, куда тело Кеннеди доставили сразу после покушения. Однако, когда специалисты провели повторное вскрытие уже в правительственной больнице, там, вопреки фактам, записали, что в президента стреляли сзади. Как будто кто-то специально пытался отвести подозрения от реальных убийц.