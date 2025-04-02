Глава РФПИ Дмитриев может встретиться в Вашингтоне с Уиткоффом

CNN: Дмитриев и Уиткофф могут на неделе провести переговоры в США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Для выдачи визы власти США временно сняли с него санкции.

Глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может посетить Вашингтон уже на этой неделе. Как пишет CNN, чиновник прилетит в столицу США для переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Сообщают, что обсуждать они будут урегулирование украинского кризиса. При этом издание подчеркивает всю значимость возможного визита Дмитриева:

«Его поездка станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с момента начала конфликта на Украине в 2022 году. Это будет ещt один шаг на пути к потеплению отношений между двумя странами с момента прихода к власти Дональда Трампа».

Издание пишет, что для выдачи Дмитриеву визы власти США сняли с него санкции. Правда, на время. От официальных комментариев американский Госдеп отказался. Зато сам глава Фонда прямых инвестиций заявил в соцсетях — встреча с Уиткоффом возможна.

Напомним, Дмитриев участвовал в первом раунде переговоров России и США в Эр-Рияде. Позднее он также заявил о начале диалога о проектах по редкоземельным металлам между Москвой и Вашингтоном.