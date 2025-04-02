На Украине начали демонтаж второго связанного с Петром I памятника
Власти Полтавы объявили о сносе памятника Петру I
Фото, видео: 5-tv.ru
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Автором стал известный русский архитектор и художник Александр Брюллов, брат Карла Брюллова.
Избавляются украинские вандалы и от исторического наследия. В Полтаве начали демонтаж памятника, посвященного Петру Первому — XIX века. Именно на этом месте месте, по историческим данным, первый российский император останавливался после Полтавской битвы. Автор величественного монумента — русский архитектор и художник Александр Брюллов. Все скульптурные части были изготовлены в Петербурге.
После демонтажа памятник обещают передать на хранение музею «Поля Полтавской битвы»