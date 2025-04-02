Фото, видео: Reuters/SENATE TV; 5-tv.ru

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Демократ Кори Букер выступил в знак протеста против политики администрации Дональда Трампа.

Более 24 часов без еды и походов в туалет говорил сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Кори Букер, сообщает AP. Его выступление — протест против политики администрации президента США Дональда Трампа. Обычно подобные сенатские речи имеют конкретную цель — потянуть время, чтобы оттянуть принятие того или иного законопроекта.

Однако Кори Букер не имеет отношения к этой «традиции». Еще поднимаясь на трибуну, чтобы начать повествование, политик заявил о плане нарушить нормальную работу Сената и «попасть в серьезные неприятности». На все этого он готов ради того, чтобы «спасти душу Америки».

Букер перед стартом сообщал, что будет говорить, «пока физически сможет». И спустя 24 часа он на некоторое время прервался, выдохнул и объявил, что приближается к рекорду по длительности речи. Присутствующие сначала рассмеялись, а потом наградили сенатора бурными аплодисментами. Коллега Кори Чак Шумер поднялся со своего места и постановил: «Америка гордится» им.

До Букера очень длинной речью прославился сенатор Стром Турмонд. Он поставил свой рекорд в 1957 году — 24 часа и 18 минут. Результат 2025 года еще официально не зафиксирован, потому что Кори еще держится. Он твердо решил своим протестом показать, насколько безрассудна политика Трампа.

«Здесь в сенате есть комната, названная в честь Строма Термонда. Ненавидеть его было неправильно. Возможно, мое эго слишком задето идеей, что если я буду стоять здесь, может, мне удастся побить рекорд человека, что пытался лишить нас прав, за которые я борюсь. Но я здесь не из-за его речи, я здесь вопреки его речи. Я здесь, потому что каким бы сильным он ни был, народ оказался сильнее», — сказал Букер.

Действующий президент США начал налаживать отношения с Россией, ставить свои условия и требования перед Украиной. Его силами страна уже вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как ранее писал 5-tv.ru, еще он захотел, чтобы Штаты покинули НАТО и ООН, и верный советник, бизнесмен Илон Маск американского лидера поддержал.