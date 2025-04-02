Бывшего бизнес-партнера певца Кая Метова осудили на пять лет колонии

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Уголовное дело было заведено в 2019 году по трем эпизодам.

Кузьминский районный суд Москвы 31 марта вынес в отношении бизнесмена Елены Филипповой приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере — ей назначили пять лет колонии, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом дела. В деле также фигурировали певец Кай Метов и сын сенатора от Иркутской области Сергея Брилки — Иван Брилка.

Уголовное дело было заведено в 2019 году по трем эпизодам. В 2013 году Филиппова взяла в долг у индивидуального предпринимателя Надежды Соколовой 164 млн рублей с обещанием инвестировать их в коммерческую недвижимость. Также она взяла 38,3 млн рублей у владельца ООО «Новохоперский хлеб» Алексея Елисеева и 8,5 млн рублей у предпринимателя Ратибора Дербышева. Согласно версии следствия, на эти деньги Филиппова должна была выкупать первые этажи жилых зданий и переоборудовать их под торговые помещения, однако, она присвоила средства и ничего кредиторам не отдала.

31 марта суд прекратил уголовное преследование Филипповой по первым двум эпизодам по нереабилитирующим основаниям за истечением срока давности. Но 31 марта обвиняемую осудили по последнему эпизоду — с долгом Ратибору Дербышеву.

В 2016 году Филиппова написала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ее банкротом. В феврале 2016 года арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов Филипповой. В дело о банкротстве в качестве кредиторов включились певец Кай Метов, заявивший о долге Филипповой перед ним в размере 173,6 млн рублей, Иван Брилка — он заявил долг в размере 96 млн рублей и иностранный офшор «ДЗ Лтд» с требованиями более чем на 400 млн рублей.

При этом, согласно данным СПАРК, в тот момент у Кая Метова и Елены Филипповой был совместный бизнес — они были совладельцами ООО «Инвестиционная компания КМП» (Метов имеет долю 66,67% в уставном капитале, Филиппова — 33,3%). Позже фирма была ликвидирована.

В 2017 году, а затем 2023 году пул кредиторов и Филиппова заключили два мировых соглашения. Как указано в материалах дела, «аффилированные и подконтрольные» Филипповой кредиторы (среди которых назван и Иван Брилка) большинством голосов решили урегулировать дело именно таким образом. «Но фактически эти действия могли быть направлены на то, чтобы избежать выплат реальным кредиторам», — объяснил источник «Известий».

Так, в ходе процесса в Арбитражном суде, инициированном некоторыми кредиторами, было доказано, что между частью кредиторов (в частности Иваном Брилкой) и Филипповой были признаки согласованных действий в ходе банкротства. Так, принадлежавшие Филипповой четыре земельных участка во время банкротного производства были проданы ее брату, а затем Ивану Брилке.

Как выяснили «Известия», изучив выписки ЕГРН, Брилке в 2018 году перешло право собственности на коммерческую недвижимость по адресу ул. Петровка, 21, стр. 3,5. Ее примерная стоимость оценивается в 500 млн рублей. По той же схеме в пользу Брилки были отчуждены дом с земельным участком в деревне Митькино Одинцовского района Московской области и квартира в д. 29 к. 1 на Ломоносовском проспекте в Москве, следует из документов суда.

«Мог ли Брилка позволить себе приобрести такую недвижимость? Мы предполагаем, что Филиппова могла передать ее ему незаконно, чтобы он поддержал ее, как фиктивный кредитор. Что не раз было доказано при разбирательствах в Арбитражном суде», — сказал адвокат пострадавших Роман Беланов.

В уголовном деле Иван Брилка и Кай Метов проходили свидетелями.