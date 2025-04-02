Лидеры индустрии: в Москве открылся форум «Российский кинобизнес»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Самая масштабная презентация — у «НМГ Кинопроката».

А в Москве сегодня обсуждают будущее российского кино. В столице стартовал Международный кинорынок. В течение трех дней крупнейшие компании страны анонсируют будущие премьеры и представят уже готовые фильмы. Там участвуют и наши коллеги из Национальной Медиа Группы. Они привезли больше десятка новинок, как для взрослых, так и для детей. Обо всем расскажет кинообозреватель «Известий» Николай Никулин.

Романтические комедии, настоящее мужское кино, и на экране, разумеется, отечественные звезды.

В Москве проходит форум «Российский кинобизнес», на котором два раза в год встречаются лидеры индустрии. Это возможность рассказать о самых ярких проектах, определяющих облик российского кино.

Но самая масштабная презентация, вызвавшая ажиотаж, у «НМГ Кинопроката». Оно и понятно: какие имена, какие названия. Нас ждет продолжение «Красного шелка» под названием «Черный шелк», где Максим Матвеев сыграет Рихарда Зорге, а также фильм «Буратино» с Александром Петровым в роли кота Базилио и Федором Бондарчуком в роли Карабаса-Барабаса.

Есть среди них и проекты нашего холдинга: криминальный фильм «Геля» и комедия «Беги», в которой герой Михаила Пореченкова ловит вора-домушника в исполнении Никиты Кологривого.

Этот год — юбилейный. 80 лет Великой Отечественной войне. Выходят масштабные проекты «Есть только миг» и «Почтарь» с Александром Петровым в роли разносчика писем и телеграмм жителям маленького города в годы войны.

«Мы хотели рассказать о мире тыла в 1943 году, о мире весны в южном городе и историю, которую рассказал главный герой», — рассказала продюсер Елена Яцура.

За веру в добро и любовь к Родине отвечает и новый фильм Федора Попова «Паромщик». Это кино про жителя юга Запорожья, который перевозит на своем пароме с одного берега на другой односельчан.

«Главный герой — паром, там все, что происходило — это на пароме. А все остальное — вспомогательные такие вещи», — рассказал режиссер Федор Попов.

Комедия «Туда» рассказывает душевную историю о водителе такси, везущим пассажирку в Уфу и переживающим с ней лучшие моменты своей жизни.

«Эта история о том, как встреча поменяла жизнь для них обоих», — заявила генпродюсер кинокомпании Bazelevs Лала Рустамова.

Другая комедия «Нейробатя» — о том, как сознание отца айтишника переселяется в умные устройства.

«Сын, который в свое время был в руках у папы, теперь же папа оказался в руках у сына в виде гаджета», — рассказал продюсер Георгий Малков.

Феноменальный жанровый размах — от криминальной комедии «Где мои деньги?» до мульфильма «Геройчики».

С каждым годом число проданных билетов на отечественное кино растет, и в этом, несомненно, заслуга самих создателей, делающих ставку на качество.