Жесткий контроль и подчинение: в Аргентине задержали основателя «Ашрам Шамбалы*»

Фото, видео: 5-tv.ru

Константина Руднева подозревают в торговле людьми.

В Аргентине задержали основателя, пожалуй, самой скандальной, провокационной и развратной секты в истории современной России. Об «Ашрам Шамбале*» узнали многие, когда ее отделения начали закрывать по всей стране. И именно после этого лидер сектантов сбежал за границу. Там Константин Руднев занялся торговлей людьми, что в принципе идеально вписывается в концепцию его запрещенной организации. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко изучила эксклюзивные материалы уголовного дела.

Аргентинские силовики на глазах у других пассажиров проводят задержание в аэропорту Барилоче. Наручники надевают в том числе на россиянина Константина Руднева. Он же — «пришелец с Сириуса», бессменный лидер запрещенной в России секты «Ашрам Шамбала», ячейки которой были организованы по всему миру.

Позже станет известно, что Руднев во время задержания пытался покончить с собой. Что неудивительно, учитывая серьезность обвинений в торговле людьми. Женщины, которыми он себя окружил, пытались отбить его. Бросается в глаза их изможденный вид. И это тоже объяснимо: адептов секты буквально морили голодом, к ним применялось физическое и сексуальное насилие.

Наставниц, или, по-другому, жриц узнают на видео уже бывшие сектанты. Эти женщины считают Руднева своим богом. Пик «популярности» секты пришелся на 1990-е. Сохранились архивные кадры с вечеринок «Ашрам Шамбалы*», на них полуголые женщины и горы еды, на закуску — героин.

А начиналось все как безобидные занятия йогой. Дальше — бесконечные сомнительные практики и семинары. Руднев даже издал книгу под псевдонимом Сотилиан Секорийский.

По одной только обложке уже понятно, что содержание книги, вероятнее всего, оставляет желать лучшего. Здесь собраны все учения секты, это своего рода их Библия. По словам самих сектантов, обычным людям понять ее не дано.

Чуть больше, чем за 30 лет Рудневу удалось создать настоящий культ. Самых убежденных последовательниц он заставлял отдавать имущество, а к участиям в оргиях принуждали практически всех.

Бывшая участница секты поделилась с «Известиями» подробностями популярной в «Ашрам Шамбале*» духовной практики.

«Устраивались так называемые „астральные тантрии“, когда девушка, женщина должна была представлять образ учителя, Руднева Константина, и мастурбировать. Были групповые мастурбации», — призналась женщина.

Другие участники вспоминают — выйти из секты было очень сложно. Их запугивали.

«Вам говорят, что вы обязательно заболеете смертельной болезнью или кто-то из ваших родственников умрет», — заявила бывшая участница секты Екатерина.

«Ты должен постоянно отчитываться. То есть, ты пошел в туалет, ты отчитываешься старшему. Я закончил, там, засеките мне столько-то времени на уборку. Если что-то не так сделаешь, тебя еще накажут», — заявила бывшая участница секты Светлана.

При этом, Руднев и главные наставники «Ашрам Шамбалы*» не забывали и о финансовой выгоде.

«Деньги даешь, даешь, даешь, у меня уже тогда вот первые кредиты появились, а когда семинар, они там все очень структурированно и умно людей постепенно ведут, ведут, ведут. Травочек в чай напихали, благовония», — заявила бывшая участница секты.

«Людей практически не выпускают, они постоянно находятся в тесном помещении, в небольшой квартире, где много людей, и где все друг друга контролируют. Ну и, конечно, воздействуют через сексуальную сферу», — отметил религиовед, сектовед Александр Дворкин.

На родине, в России, Руднев был осужден на 11 лет. Выйдя на свободу, уехал в Черногорию, где в одном из отелей начал снимать так называемое «ритуальное порно».

После переезда в Аргентину он тоже попал в поле зрения правоохранительных органов, когда в местную больницу поступила беременная россиянка.

Аргентинские оперативники установили скрытые камеры в вилле Руднева, после того, как все доказательства удалось собрать, ворвались туда. Однако сектантам удалось сбежать. И вот, спустя пару дней их удалось задержать в аэропорту, откуда они собирались вылететь в Бразилию.

В Аргентине Рудневу грозит 10 лет колонии, но если судить его будут на Родине, то срок может оказаться гораздо больше.

* — организация, запрещенная на территории России.