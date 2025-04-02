Фото, видео: www.globallookpress.com/Felix Vogel; 5-tv.ru

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Правильно выстроить работу по постановке речи сможет только специалист, который нашел источник проблемы. Иначе все тренировки будут бесполезными.

В рамках онтогенеза, то есть индивидуального развития организма, каждый звук должен появиться в речи в свое время. От природы не уйти, но бывает и так, что тело не в силах самостоятельно разобраться в этой задачке. Что делать? Конечно же, пройти диагностику у специалиста, который будет искать причину нарушения речи. Если ребенок не выговаривает звук «р», нужно обращаться к логопеду, а не ждать, пока «сам научится».

В зависимости от причины проблемы, а она порой является сугубо физиологической особенностью, момент пробуждения всех звуков может и не наступить. Кроме того, причин у нарушения может быть как минимум три. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала логопед-дефектолог с 24-летним стажем Оксана Борщева.

Дизартрия

Первая причина западания звука «р» — это недостаточное движение артикуляционного аппарата, например, из-за мышечного тонуса: язык просто физически не способен подняться наверх, и воздушной струи не хватает для того, чтобы кончик вибрировал. Это еще называется дизартрией, нарушением иннервации речевого аппарата: ребенок понимает, где должен быть язык, он его чувствует, но мышца не дает туда дотянуться. Вероятно, проблема именно в мышцах щек, языка или губ. В таких ситуациях понадобится логопедический массаж, работа с дыханием и другие коррекционные методики.

«Вторая причина — когда у ребенка нет тонусных нарушений, но он не может найти точку, куда поставить язык, как бы вы ни старались говорить: „Поставь язычок за верхние резцы“. Ребенок не понимает, потому что снижена чувствительность. И это — работа совершенно другого направления», — объяснила эксперт.

Диспраксия

Диспраксия — очень распространенный диагноз: импульс из периферической нервной системы, управляющей руками, ногами, а также языком, с дефицитом поступает в центр. Ребенок буквально не может найти место постановки языка, согласовать движения и дыхание. Чтобы нащупать эту «кнопку» и помочь малышу почувствовать свое тело, придется пройти путь экспериментов. Если причина действительно в диспраксии, нужно делать все, чтобы расшевелить и расширить его чувствительную среду.

«Нужно ребенку давать различные тактильные стимулы. Ребенок должен четко понимать, как это — гладкая ложка в ротовой полости. И тут же вы можете дать шершавый ржаной сухарь, чтобы он понял, как это — шершавый. Также из тактильной среды нужно давать ребенку ощущение температур. Ребенок должен четко понимать: теплое — тут, холодное — тут», — добавила логопед.

Помимо тактильных ощущений, понимания разницы температур, важно показать и разные вкусы. Ватные палочки, вымоченные в холодной и горячей воде, в сладком и кислом растворе, подносятся к языку и уголкам рта, затем проговариваются ощущения. Так и заводится механизм. После можно переходить к определению «места звука». Прикосновения той же ватной палочкой к верхней губе, нижней, участку за верхними резцами. Как раз там, где живет звук «р». Это непростая работа, и если специалист диагностирует диспраксию, он начнет терапию с перечисленных выше манипуляций.

Миофункциональные нарушения

«Третье направление — это миофункциональные нарушения. Когда в год и пять месяцев кончик языка и весь язык не встали в точку покоя. Где ваш язык находится в ротовой полости? Должен — в точке покоя, наверху, у твердого неба. И если в год и пять язык вашего ребенка не поднялся наверх, в точку покоя, значит, ему будет очень тяжело произносить звуки, которые произносятся наверху — „ш“, „р“, „л“», — отметила Борщева.

С этой проблемой логопед-дефектолог будет работать совершенно по-другому. В комплекс, скорее всего, войдут специальная гимнастика, логопедический массаж, а также ряд дыхательных упражнений, нередко применяются логопедические пластины и трейнеры. В некоторых случаях подключаются и ортодонты, если необходима профилактика деформации зубного ряда. Поэтому так важно найти профессионала, который понимает причины западания тех или иных звуков, а потом успешно налаживает функции речевого аппарата.

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