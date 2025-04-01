Шестилетнего мальчика доставили в больницу с леденцом на палочке в мозге
В Китае шестилетний мальчик проткнул мозг палочкой от леденца
Фото: www.globallookpress.com/Franz Waldhäusl
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Обычная прогулка с родителями чуть не обернулась трагедией.
В китайской провинции Гуандун шестилетний мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой из-за леденца. Об этом пишет Need to Know.
Этот случай произошел в конце марта, когда маленький Сяо Чжу ел леденец на бамбуковой палочке во время прогулки с родителями. В какой-то момент мальчик споткнулся и упал на землю, а леденец оставался все это время у него во рту.
Мальчик испытал жуткую боль. Когда его доставили в больницу, оказалось, что палочка от леденца проткнула небо ребенка и вошла в основание черепа. Длина палочки достигла 12 сантиметров.
Более того, в ходе обследования выяснилось, что палочка пробила одну из вен ребенка. Сяо Чжоу провели экстренную операцию по извлечению инородного предмета, сохранив все неврологические функции у мальчика.
Медики отмечали, что риски во время такой операции очень велики. В любой момент у ребенка могло начаться кровотечение или необратимое повреждение тканей мозга.
Мальчик остался жив, и его уже выписали из медучреждения.
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