Шестилетнего мальчика доставили в больницу с леденцом на палочке в мозге

Обычная прогулка с родителями чуть не обернулась трагедией.

В китайской провинции Гуандун шестилетний мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой из-за леденца. Об этом пишет Need to Know.

Этот случай произошел в конце марта, когда маленький Сяо Чжу ел леденец на бамбуковой палочке во время прогулки с родителями. В какой-то момент мальчик споткнулся и упал на землю, а леденец оставался все это время у него во рту.

Мальчик испытал жуткую боль. Когда его доставили в больницу, оказалось, что палочка от леденца проткнула небо ребенка и вошла в основание черепа. Длина палочки достигла 12 сантиметров.

Более того, в ходе обследования выяснилось, что палочка пробила одну из вен ребенка. Сяо Чжоу провели экстренную операцию по извлечению инородного предмета, сохранив все неврологические функции у мальчика.

Медики отмечали, что риски во время такой операции очень велики. В любой момент у ребенка могло начаться кровотечение или необратимое повреждение тканей мозга.

Мальчик остался жив, и его уже выписали из медучреждения.

