Умерли в один день: пара выпала из окна во время бытовой ссоры в Петербурге

Пара выпала из окна восьмого этажа во время ссоры в Санкт-Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Соседи стали свидетелями трагедии.

В центре Петербурга пара выпала из окна восьмого этажа жилого комплекса во время ссоры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, девушка первой оказалась за пределами окна, а молодой человек пытался ее удержать, но не смог. Обоих нашли под окнами дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Соседи сообщили, что причиной трагедии стал бытовой конфликт между ними. Они слышали брань из квартиры. Девушка скончалась на месте, а мужчина умер в больнице от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru писал, что в западной части Москвы случилась трагедия: автомобиль сорвался с четвертого этажа многоуровневой парковки и загорелся. Водитель, находившийся в машине, погиб. На место инцидента быстро прибыли пожарные и спасатели.