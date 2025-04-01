Умерли в один день: пара выпала из окна во время бытовой ссоры в Петербурге
Пара выпала из окна восьмого этажа во время ссоры в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Соседи стали свидетелями трагедии.
В центре Петербурга пара выпала из окна восьмого этажа жилого комплекса во время ссоры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительным данным, девушка первой оказалась за пределами окна, а молодой человек пытался ее удержать, но не смог. Обоих нашли под окнами дома.
Соседи сообщили, что причиной трагедии стал бытовой конфликт между ними. Они слышали брань из квартиры. Девушка скончалась на месте, а мужчина умер в больнице от полученных травм.
Ранее 5-tv.ru писал, что в западной части Москвы случилась трагедия: автомобиль сорвался с четвертого этажа многоуровневой парковки и загорелся. Водитель, находившийся в машине, погиб. На место инцидента быстро прибыли пожарные и спасатели.