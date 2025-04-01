«Состоит из пяти разделов»: соавтор «Семьеведения» Останина о новом пособии

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Депутат Госдумы разрабатывала наделавший шуму учебник вместе с эзотериком Ксении Мосуновой.

Главы нового учебника по «Семьеведению» полностью повторяют программу, разработанную министерством просвещения РФ в этой области для преподавания в общеобразовательных организациях. Об этом рассказала глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, а также соавтор пособия Нина Останина корреспонденту 5-tv.ru.

Останина отметила, что данная программа министерства была составлена во исполнение указа президента России Владимира Путина об объявлении года семьи. При этом данная версия пособия — пилотная.

«На сегодня министерство просвещения действительно разработало уже программу, которая состоит из пяти глав. В соответствии с этой программой мы и сделали пилотный проект учебного пособия. Вот эти пять глав повторяют полностью ту программу, которая сейчас предложена у нас и для младшей школы, и для старшей школы», — говорит депутат.

Останина объяснила, что один учебник будет предназначен для учеников пятого-седьмого класса, а второй — для восьмого-девятого класса. При этом разделы обоих учебников будут практически одинаковым, но написаны с учетом возрастных особенностей.

Таким образом, основные разделы курса: «Человек, семья, общество», «Мои родственники — похожие и разные», «О семейном уюте и не только», «Важней всего — погода в доме», «Современная семья и право».

Депутат отметила, что экспертное сообщество дало очень высокую оценку данному учебному пособию.

На днях вокруг нового учебника по «Семьеведению» разгорелся скандал. Причиной этому послужило соавторство приверженца эзотерических теорий Ксении Мосуновой, которая является основателем «Института современной психологии и родологии». Людей возмутило, что так называемые «инфоцыгане» теперь занимаются просвещением детей.

Например, родологи, идей которых придерживается соавтор учебника, продвигают мысль о невозможности создания семьи женщиной, если ее мать и бабушка разводились. Единственный шанс разрушить это «проклятие», считают они, — сходить к эзотерику-родологу на консультацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о проведении эксперимента в ОГЭ. Особый порядок проведения экзамена коснется тех школьников, которые не планируют поступать в десятый класс.