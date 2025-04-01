Псевдонаука? Учебник по «Семьеведению» отправили на доработку

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Переписывать его буду те же авторы.

Учебник по «Семьеведению», вызвавший шквал критики, будет доработан. Об этом сообщила Мария Марьясова, председатель Комитета по работе с инфлюенсерами фракции «Новые люди».

«Дорабатывать его будут те же люди, которые создали первую версию, среди которых есть авторы, проталкивающие псевдонаучные идеи по родологии», — возмутилась Марьясова.

Одной из самых спорных идей учебника является утверждение, что женщина не может создать крепкую семью, если ее мать и бабушка разводились. Чтобы разрушить «порочное наследие», советуют обратиться к родологам — эзотерикам, которые якобы могут «поставить» семью на правильный путь.

Две версии учебника по «Семьеведению» для школьников 5–7 и 8–9 классов были представлены 28 марта. Однако уже в Госдуме, во время брифинга, депутаты от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева и Ксения Горячева раскритиковали учебники как псевдонаучные и откровенно антинаучные.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС требует от издательства «Просвещение» 2 миллиарда рублей.