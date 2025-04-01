Патрушев и Пушилин обсудили сельское хозяйство и экологию в ДНР

Фото: пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Патрушева

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Республика участвовала в трех федеральных проектах в рамках национальной программы об охране природы.

Рабочая встреча прошла между вице-премьером России Дмитрием Патрушевым и главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Политики обсудили итоги реализации национальной программы «Экология» в ДНР и выразили готовность к началу нового проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе Дмитрия Патрушева.

Регион участвовал в трех федеральных проектах в рамках национальной программы об охране природы. Среди них — «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение лесов».

На 2025-й год запланировано выделить более 150 миллионов рублей для реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Известно, что в ДНР запланированы мероприятия различных федеральных проектов. Имелись в виду программы «Экономика замкнутого цикла», «Генеральная уборка», «Сохранение лесов» и «Вода России».

Кроме того, Патрушев и Пушилин рассмотрели результаты подготовки к посевной кампании на 2025 год. Глава ДНР сообщил, что в регионе выросли цифры по уровню животноводства в сфере сельского хозяйства. За 2024-й производство молочных продуктов существенно умножилось по сравнению с 2023-м, превысив отметку в 45 тысяч тонн.