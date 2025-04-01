Семейные монеты Владимира Путина станут частью памятника воинам-освободителям

Фото, видео: Telegram/80 лет Великой Победе/may_9_ru; 5-tv.ru

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Мемориал станет третьим в рамках проекта «Живая память благодарных поколений».

Монеты от Владимира Путина и его семьи передали сегодня для создания памятника на Поклонной горе. Советские рубли и копейки пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отдал белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю. Именно он ранее рассказал президенту об уникальном проекте «Живая память благодарных поколений». Это когда семьи из России и Белоруссии передают сохранившиеся у них монеты Советского Союза для переплавки на памятник воинам-освободителям.

«Президент, вы знаете, тогда искренне восхитился и очень высоко оценил (данную инициативу — Прим. ред.). Он сам вам об этом сказал, то, что он делает, и как раз по его поручению он собрал вот эти вот советские деньги, то, что лежало у него в семье, и попросил обязательно вам это передать», — сказал Дмитрий Песков.

Скульптура в виде солдатского письма — «треугольника», станет третьей по счету в рамках проекта. Первая установлена в Минске, вторая — в Брестской крепости. Для этих памятников монеты, в том числе, передавала семья Александра Лукашенко.