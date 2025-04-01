Фото: www.globallookpress.com/Jason Pohuski / Bmr

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Многие пользователи сети пришли к выводу, что знаменитый музыкант — отец мальчика.

Певец Джастин Бибер не является отцом сына фотомодели Кортни Кардашьян — Рейна Дисика. Эти слухи опроверг сам мальчик во время прямого эфира на своей странице в социальной сети.

Один из интернет-пользователей во время трансляции спросил Рейна про слухи о его родстве с Джастином.

«Нет, это не он. Братан, клянусь, Джастин Бибер не мой отец. Скотти (Скотт Дисик — бизнесмен, бывший возлюбленный Кортни. — Прим. ред.) — мой отец. Я не знаю, сколько лет было моей маме, но думаю, что Джастину Биберу было 16, когда я родился. Я не думаю, что моя мама так бы поступила», — ответил Дисик-младший.

Сплетни о том, что отцом мальчика является Бибер, начали появляться после того, как многие заметили внешнее сходство музыканта и наследника Кардашьян.

Подтверждает данное предположение общественности и дата рождения Рейна. Незадолго до его появления на свет певец и модель близко общались и даже породили слухи о романе. Тогда Джастину был 21 год, а Кортни — 36 лет.

Однако сам музыкант позже намекал, что одна из Кардашьян лишь пыталась так вызвать ревность у Дисика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кортни Кардашьян начала продажу вагинальной жвачки.