Курицу не едим? Что можно и нельзя делать 2 апреля

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По народному календарю в этот день чтят память Фотиньи Колодезницы.

Православные храмы 2 апреля вспоминают мученицу Фотинью, прославленную как Колодезницу. В народе этот день традиционно ассоциируется с очищением и исцелением, а также с наблюдениями за погодой, которые обещают помочь предсказать урожай и состояние здоровья. Информационное агентство URA.RU рассказало о приметах и старинных поверьях праздника.

Одной из главных традиций этого дня является набирание воды из колодца, которую, по поверьям, следует использовать для лечения и омоложения. Крестьяне верили, что вода, взятая именно 2 апреля, обладает целебными свойствами.

Ее использовали не только для умывания, но и для полива растений и окропления животных, чтобы обеспечить хороший урожай и защитить от болезней. Молитвы, написанные на бумаге и носимые несколько дней, также считались действенными, если их сжигали на свече.

Девушки, в свою очередь, проводили обряд с льняными тканями, вынося их на улицу и развешивая на солнце. После этого начинали хороводы, что, по народным поверьям, обеспечивало девушкам удачу в поиске жениха.

Важно отметить, что этот день также предписывает несколько запретов: например, нельзя пересчитывать деньги или делиться планами на будущее. К тому же, не рекомендуется есть курицу — считалось, что это может привести к болезни.

В отношении погоды на Фотинью Колодезницу также существует множество примет. Так, дождь, выпавший 2 апреля, обещал хороший урожай грибов, а резкое похолодание — скорое потепление. Если птицы строили гнезда с солнечной стороны, предсказывали холодное лето. Кошки, свернувшиеся в клубок, могли сигнализировать о приближении холодов, а вой собак — о сильном ветре.

История праздника связана с важным библейским событием. Фотина, встретившая Иисуса у колодца, стала одной из первых, кто уверовал в Его слова. После этой встречи она посвятила свою жизнь проповеди христианства, и, несмотря на жестокие гонения, не отказалась от своей веры. Ее мученическая смерть в колодце стала завершением ее духовного пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что день смеха теряет актуальность в корпоративной среде.